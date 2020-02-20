حالة من الرعب و الهلع يسيطران على تجار العملة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سيطرت حالة من الرعب و الهلع على تجار العملة و المتعاملين بالسوق السوداء بسبب انخفاض لافت لاسعارها بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم.
و ذكرت الصحيفة ان موقع “كنداكة نيوز” رصد امس عمليات تداول سريعة و كبيرة في السوق السوداء للعملات. و أظهرت المتابعات قيام تجار العملة ببيع العملات خاصة الدولار و فور شرائهم لها، دون تحقيق “اكتساب” وقت لمتابعة الأسعار و تحقيق فائدة اكبر كما كان يجري.
و أكد عدد من المتعاملين بالسوق ان تجار العملة تنتابهم حالة من الرعب و الهلع خوفاً من تراجع اسعار العملات رغم وجود الدولار على مرتبة 100 جنيه.
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