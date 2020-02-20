شرفاء ضد التطبيع…صهيب قسم الباري نموذجا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ربما كثيرون لايعرفون الأستاذ صهيب قسم البارى أو لم يسمعوا به أصلا فهو قد يكون معروفا وسط القطاع الفنى وحتى ربما جميعهم لا يعرفونه ، وهذا لايضيره مطلقا فالانسان يكون معروفا بموقفه فهناك من يرتكبون اعمالا قبيحة ومنكرة ويتم انتشار خبرها ويسمع بها الكثيرون وقبلها لم يكن صاحبها معروفا إلا فى اطاره الخاص فى محيطه العائلى والدراسى والعملى ومكان سكنه وبعض من جمعته بهم ظروف معينة هنا وهناك فيعرف هذا الرجل بقبيح فعله وسوء ما وقع فيه ، وبالمقابل هناك اناس يعرفون بمواقفهم المشرفة وافعالهم الرائدة والكريمة وتصبح هذه الكلمات والمواقف المشرفة مرتبطة بهم فما تذكر اسماؤهم إلا وتذكر هذه المواقف الكريمة .

من هؤلاء الأستاذ صهيب قسم البارى مخرج فيلم “الحديث عن الأشجار” الذى ربما لاتتجاوز دائرة شهرته اهل الفن ومن لهم اهتمام بهذا الامر لكن يكفى هذا الرجل فخرا انه اصبح معروفا على أوسع نطاق بسبب اعتراضه على التطبيع مع العدو الصهيونى الغاصب وان يكون وزملاؤه من جماعة فيلم الحديث عن الأشجار ممن جهروا برفض التطبيع صراحة معترضين على اشتراك فيلمهم فى ما يسمى بمهرجان الشرق الاوسط المقام في القدس برعاية من وزارة الخارجية الإسرائيلية وبلدية القدس وبالتعاون مع معهد يدعي معهد فان لير ، وتريد الجهة التى تنظم المهرجان ان تكسر حاجز القطيعة بين الفنانين العرب والكيان الغاصب لكن الأستاذ صهيب قسم البارى وزملاؤه رفضوا بشرف وكرامة ان يسيروا فى ركب التطبيع وان يعترفوا بشرعية الاحتلال مجددين دعمهم للشعب الفلسطينى المظلوم.

الأستاذ صهيب هاجم الجهة التى سرقت عمله وطرحته ضمن الاعمال المشاركة فى المهرجان ووصفهم باللصوص المجرمين عديمى الاخلاق والذين لايستحقون الاحترام ، وأوضح صهيب ان هذه المشاركة قد تمت دون علمه ودون موافقته، وأنه لا يعرف حتى الان من أعطى هذا الجهات الموافقة على هذه العروض، وأكد انها ليست المرة الاولى التي يكتشف فيها بأن فيلم الحديث عن الأشجار يعرض حول العالم أو يخرج في الصالات في بلدان كثيرة ويباع دون علمه ودون ان يستلم قرشا واحدا من مبيعات الفيلم ، وقال انه بحمد الله تمكن من سحب الفيلم ومنع عرضه فى هذا المهرجان التطبيعى الخيانى.

الأستاذ صهيب أكد انه والمعنيون بالفيلم من أعضاء جماعة الفيلم (منار الحلو، ابراهيم شداد، سليمان محمد إبراهيم ، الطيب مهدي ، هناء سليمان) يتفقون على رفض مشاركة الفيلم في هذه الفعالية التي تقوم تحت رعاية نظام فصل عنصري تقوده حكومة يمينية متطرفة تنتهك يوميا حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة على أرضه المحتلة. وقال ان هذا الموقف ينبني على التضامن المبدئي الإنساني والسياسي مع نضالات كل الشعوب المضطهدة التي ترزح تحت القمع والاحتلال في كل مكان وكل زمان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية ومن يتحالف معها اليوم سادرون فى غيهم يحدثون أنفسهم في المرآة لكتابة سردية على هواهم بينما ( صفقة القرن) تنكر على الفلسطينيين حتى حقهم في الحديث عن أرضهم، ناهيك عن “الحديث عن أشجارها”. ويعرف العالم كله الظلم اليومي الذي يقع على الفلسطينيين وتابع “كيف نشارك مع من يضطهدهم في طمر صوتهم ونتحدث معه في غيابهم؟.” واستطرد انه ليس من المشرف للفنانين في أي زمن كانوا ان يستخدم منتهكو الحياة فنهم لغرض الإيهام بأن كل شى على ما يرام فيما الجرائم الكبرى مستمرة والشعوب تقتل وتعذب والأطفال يسجنون.

وينتقد الفيلم الأوضاع السياسية والاجتماعية بشكل ساخر على لسان شخصياته التي تتراوح أعمارها بين العقدين الثامن والسابع وشهدت الأحداث السياسية والأنظمة الحاكمة المتعاقبة في السودان.

انه لموقف عزيز شريف من اناس اعزة احرار شرفاء يجهرون برفضهم التطبيع مناصرين الشعب الفلسطينى المظلوم.

التحية لهم ولكل حر شريف معترض على التطبيع رافض لصفقة القرن .