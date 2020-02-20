عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 20 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

منظمة دولية: ديون السودان تهدّد الانتقال الديمقراطي

البارجة التركية توقف إمداد بورتسودان بالكهرباء

حمدوك يلتقي وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية

“يوسف مختار” مديرًا لجامعة إفريقيا العالمية خلفَا لكمال عبيد

أمر بالقبض على مدير الهلال الأحمر السوداني

الدار

مفاجأة داوية.. القبض على (أبو صبة) بقتل المواطنين أثناء نومهم

البرهان يصدر قراراً بترقية رتب في الجيش إلى فريق وفريق أول

في ذمة الله رتاج الاغا مذيعة قناة النيل الازرق

الناطق باسم القوات المسلحة يكشف أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق

المفاجآت تتوالي حول حياة نتنياهو بالولاية الشمالية

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للاساس و اللغة العربية للثانوي

الجريدة

الشيوعي: المكوّن العسكري أكثر نفوذًا من المدني

القوات المسلّحة تتمسك بإحالة الملازم محمد صديق

وفاة عامل وإصابة اثنين بهيئة مياه الخرطوم لسقوطهم داخل حفرة

فرانسيس دينق: انحراط النظام البائد في الإرهاب بسبب مؤازرة الغرب للجنوب

أخبار اليوم

القوات المسلحة تكشف ملابسات فصل الملازم أول محمد صديق.

لجنة قضايا المفصولين تعسفيا تصدر توصيات جديدة.

وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية تصل البلاد وتلتقي البرهان وحمدوك وعائشة السعيد.

التوقيع علي توصيات الالية المشتركة للسودان والجنوب.

الوطن

الجيش: مخالفات عسكرية وراء فصل محمد صديق

مستندات تؤكد علاقة التأمين الإسلامية برموز الإنقاذ

حمدوك: حريصون على تطوير التعاون مع هولندا

قرار بالافراج عن القيادي بالشعبي إبراهيم السنوسي

آخر لحظة

تطورات جديدة في قضية رسوب طلاب شهادة بالشمالية

الصحة: (1058) حالة إصابة بالإيدز العام الماضي

جبريل لـ (آخر لحظة): لانستحي من المشاركة في السلطة

مبارك الفاضل: طه مهَّد طريق الجنائية لإدانة البشير

الجيش يكشف ملابسات إحالة الضابط محمد صديق للتقاعد

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صوت الأمة

وزير الإعلام: إعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع السلام

1058 مصاب بالايدز بالخرطوم عام 2019

تجديد حبس السنوسي وعلى الحاج وعبد المعروف

القوات المسلحة: إحالة الملازم أول محمد صديق للمعاش حفاظاً على سمعة الجيش

الانتباهة

أوامر بالقبض على رؤساء سابقين لشركة تأمين شهيرة

رعب وهلع يسيطران على تجار العملة

“2024” إصابة بالإيدز في العاصمة خلال عامين

الجيش:”3″ مخالفات عسكرية و”3″ بلاغات ضد الملازم أوّل محمد صديق

الصناعة: مليون طن فجوة استهلاك السكر خلال العام

تجديد حبس السنوسي وعلي الحاج في بلاغ انقلاب الإنقاذ

المعتصمون بنادي الهلال يتمسكون برحيل الكاردينال

السوداني

معلومات جديدة بشأن خلية شرق النيل الإرهابية

العضو المنتدب السابق يكشف معلوماتٍ مثيرة عن صفقة بيع”السوداني” والوالي يقاضي زهير السراج

“الإنتربول” يعمم نشرة حمراء للدول للقبض على قوش

الجيش: إعادة الملازم أوّل محمد صديق للخدمة مستبعدة تمامًا

وزير المالية: تأجيل مؤتمر المانحين حتى يونيو

فيصل: إعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام

الحداثة

انخفاض نسبة الإصابة بالأيدز” في الخرطوم

لجان مقاومة”كرري” تطالب بإبعاد منسوبي النظام المباد من المحلية

مدير مصنع سكر سنار يقرّ بفشل إنتاج الموسم الحالي

حمدوك” يلتقي وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية

ألفا جنيه سعر جوال السكر للموسم الحالي

وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بالتحقيق في حادثة تحطّم طائرة”الجنينة”

هولندا تطلق شراكة مع منظمات أممية لمساعدة اللاجئين بالسودان

الخرطوم وجوبا توقعات على توصيات الآلية السياسية الخاصة بـ”أبيي”

السوداني الدولية

الجيش يصدر توضيحًا حول إحالة الملازم أوّل محمد صديق للتقاعد

النيابة تجدّد حيس علي الحاج والسنوسي أسبوعًا

البرهان يترقى إلى رتبة المشير قريبًا

أسرة شهيد طائرة الجنينة تطالب بالتحقيق

منال خوجلي: تمسّك رئيسة القضاء بموقفها أحد معوقات الإصلاح الحقيقية

الشعبي وحزب الأمة الإصلاح والتنمية يناقشان الراهن السياسي

قناة الملاعب

سفير السودان بالسعودية يزور بعثة منتخب الشباب

إشادة بطاقم التحكيم السوداني البحريني في البطولة العربية

برقو يجتمع مع الجهاز الفني للمنتخب الأول

اتحاد الرماية يكمل ترتيباته لإفتتاح ملعب الأطباق الطائرة الجمعة

لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم مجموعة من القرارات

الأهلي الخرطوم يفوز على حي الوادي نيالا بهدف باستاد نيالا

الرابطة كوستي ينتصر على الهلال كادوقلي بهدفين باستاد كوستي

الخرطوم الوطني يتغلب على الهلال الفاشر بهدف باستاد الخرطوم

الهلال العاصمي يتدرب استعداداً لمواجهة الأمل عطبرة بالسبت

الهلال الأبيض يكمل الجاهزية للقاء الأهلي شندي مساء اليوم

الشرطة القضارف يستضيف الأهلي مروي باستاد القضارف عصر اليوم