اعتراف العدو بقدرات وجهوزية المقاومة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان تم تاسيس حزب الله كحركة مقاومة تسعى لتحرير الأرض والتصدى للمعتدى والصهاينة يقرون بتطور الحزب واستفادته من تجاربه وتراكم خبراته ، وقد وظف الحزب كل ماتوفر له فى سبيل تطوير قدراته والعمل على بناء نفسه حتى يتمكن من ردع العدو ومنعه من مجرد التفكير فى العدوان على لبنان ناهيك عن تنفيذ هذا الاعتداء .

والان وقد اصبح الحزب قوة اقليمية كبرى يحسب لها كل العالم ألف حساب فان الصهاينة يعترفون بمقدرات الحزب وقدراته وموارده البشرية والمادية ، وفى هذا الباب نقرأ الخبر ادناه المنقول بتلخيص غير مخل عن بعض المواقع الاخبارية المهتمة بهذا الجانب ، يقول الخبر :

عرضت القناة الـ11 بالتلفزيون العبريّ، التابعة لهيئة البث الإسرائيليّة، شبه الرسميّة، عرضت ليلة الاثنين فيلمًا وثائقيًا استقصائيًا حول سيناريوهات الحرب القادِمة بين كيان الاحتلال من جهة وبين إيران، حزب الله وتنظيمات المُقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة من الجهة الأخرى، كشفت من خلاله النقاب عن أنّ الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله اللبنانيّ قادرة على تدمير مبنى الكنيست في القدس الغربيّة بشكلٍ كاملٍ، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه في السابق امتنع العرب عن ضرب القدس خشية إصابة الأماكن المُقدسّة، مثل المسجد الأقصى المُبارك، ولكن اليوم، تابع الخبراء الذين تحدّثوا للتلفزيون، يملك أعداء إسرائيل الصواريخ الدقيقة، التي تُصيب الهدف بدّقةٍ بالغةٍ ونسبة الخطأ تصل إلى 10 أمتارٍ فقط، وأكّد أحد الخبراء على أنّ حزب الله، بدعمٍ من إيران، قادِرٌ اليوم على إصابة أيّ منطقةٍ داخل العمق الإسرائيليّ، وأنّ منظومات الدفاع التي يمتلكها الكيان لن تنفع في صدّ الهجوم الصاروخيّ الذي سيكون لأوّل مرّةٍ منذ إقامة إسرائيل في العام 1948.

وكمراقبين نقول انه مما يؤسف له انه فى الوقت الذى يقر فيه العدو بتنامى قدرات المقاومة وعظمة هذا المحور وقوته فان بعض قادتنا والنخب الثقافية فى بلداننا وخاصة حكامنا الخونة والمرتبطون بهم السائرون – بكل آسف – خلف ترامب وصفقته الخاسرة #سرقة_القرن نراهم يتهافتون على اللقاء مع قادة الاحتلال كما حدث مؤخرا من رئيس المجلس السيادى السوداني الفريق البرهان و #لقاء_العار الذى جمعه ب #المجرم_نتنياهو أو كما هو متوقع من #لقاء_العار القادم فى القاهرة الذى سيضم #محمد_بن_سلمان و#محمد_بن_زايد و#الفريق_البرهان و#المجرم_نتنياهو ويستضيفهم شبيههم فى الخيانة #عبدالفتاح_السيسى فتبا لقادة يضعوا ايديهم بيد السفاحين القتلة .