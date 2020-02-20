الانسحاب من اليمن….وعد الحر دين عليه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فd عهد الرئيس المخلوع عمر البشير تم الدفع بقواتنا الى اليمن وشارك السودان فى تحالف العدوان على هذا البلد بحجة استعادة الشرعية ووصل الهوان بالمخلوع درجة ان يقول ان امن السعودية مقدم على آمن السودان ومع ذلك لم تحفظ له الرياض جميلا ولم تراع له حقا وتركته يترنح تحت الازمات المتلاحقة دون ان تساعده وتجعله يتجاوز مشاكله حتى سقط غير مأسوف عليه وهو يستحق ماحدث له وزيادة وهذا مصير كل ذليل يستأسد ويتقوى بالظالمين ويقتل الابرياء المظلومين ، وفى عهده عارض الكثيرون خطوته بالاشتراك فى العدوان على اليمن وطلبوا سحب جيشنا لكن دون جدوى فالطاغية لايستجيب لنصح ولايلتزم بحق ولايراعى موقفا اخلاقيا وشرعيا .

واثناء الثورة الشعبية العارمة رفعت ميادين الاعتصام شعارات الانسحاب من اليمن وسقط الطاغية بحمد الله و بعد مخاض عسير تشكلت حكومة الثورة وبعد فترة من الزمن بدأت تصريحات المسؤولين تتجه نحو التأكيد على عدم الرغبة فى الاستمرار باليمن اذ قال البرهان يوما ان جنودنا هناك لايتولون مهام قتالية وانما فقط مساعدات هندسية وانشطة مدنية وانهم بصدد التحول الى وسيط بين اليمنيين لانهاء الحرب ورأى الناس ان كلام البرهان ابتدار لمرحلة جديدة تصب فى إتجاه انهاء التواجد باليمن ، وبعد ذلك جاء السيد حميدتى ليقول فى تصريح رسمى انهم لن يجددوا لاى قوة تنتهى مدة خدمتها ولن يغيروها بغيرها كما كان فى السابق وكان يومها يعلق على سحب عشرة الف جندى من قواتنا باليمن وفهم الناس انه الانسحاب التدريجى حتى قال حمدوك يوما ان جندنا الان لايزيدون عن خمسة الف جندى وانهم فى طريفهم لتسليم مهاهم الى اليمنيين وبعد هذا الكلام صدر تصريح عن مسؤول آخر مفاده ان ماتبقى من جنودنا هناك لايصل الى عدد ستمائة جندى واستبشر الناس واعتبروا وجودنا فى اليمن على اعتاب نهاياته لكن تصريحات السيد وزير الاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح الذى ادلى بها على هامش إجتماعات القمة الافريقية باديس ابابا جعل الناس تشك فى دقة المعلومات عن الجنود باليمن من حيث عددهم واماكن تواجدهم ومهامهم التى يتولونها وتواريخ انتهاء مددهم وما الى ذلك مما يرتبط بهذا الموضوع .

السيد الوزير قال ان قرار سحب القوات السودانية من اليمن ليس سهلا ولكن يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي.

تصريحات السيد الوزير ادلى بها لـ”سبوتنيك” على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ، حول احتمالية إرسال السودان دعما للتحالف العربي في اليمن أو يسحب الجيش من هناك تدريجيا .

وقال هناك الآن إعادة نظر في حرب اليمن بشكل عام حتى بين الدول الرئيسية في التحالف، ولم يكن سهلا على السودان اتخاذ قرار مفاجئ بسحب القوات، لذلك يحدث الخفض التدريجي بالتفاهم مع دول التحالف العربي

القول اعلاه للسيد الوزير يجعل الناس تشك فى افادات سابقة صدرت عن البرهان وحميدتى وحمدوك ونقول لهم وللاستاذ فيصل ولحكومة الثورة بشكل عام ان وعد الحر دين عليه فهل تغرفون ذلك يا سادة