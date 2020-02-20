الخليج 365 : سجلت الفنانة أفراح عصام ظهوراً لافتاً خلال إحدى المناسبات الخاصة التي أقيمت بفندق القراند هوليداي أمس الأول. ووجدت أفراح عند وصولها ومغادرتها المناسبة احتفاءً خاصاً من جميع الموجودين والذين استفسروا عن سر غيابها الطويل عن المسارح والفعاليات الفنية. وبحسب صحيفة السوداني، وعدت أفراح الجميع بمفاجآت متعددة خلال الأيام المقبلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل..أفراح عصام تسجل ظهوراً لافتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.