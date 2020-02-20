مفاجاة … تخفيض عقوبة اللاعب بكري المدينة غير قانوني

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الخليج 365 :
فاجا مصدر قانوني رفيع (سودانا فوق) متحدثا ان تخفيض عقوبة مهاجم المريخ السابق وظفار العماني الحالي، بكري المدينة، استجابة لاسترحام قالت اللجنة إن اللاعب تقدم به، الأسبوع الماضي غير قانوني كاشفا ان عقوبة بكري المدينة صادره من لجنة الاستئنافات العليا وبالتالي هي اعلي صفة قانونية من لجنة الانضباط ولا.يمكن لهذه اللجنة (الانضباط ) ان تلغي عقوبة فرضتها لجنة الاستئنافات واوضح المصدر ان علي شداد رئيس اتحاد الكرة ان ينتبه لهذا الامر حتي لا تحدث تعقيدات قانونيةوكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم السوداني،قد اعلنت يوم الثلاثاء، تخفيض عقوبة بكري المدينة، استجابة لاسترحام قالت اللجنة إن اللاعب تقدم به.
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