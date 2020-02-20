بالصورة..الفنان حسين الصادق في (فتيل )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعرض الفنان الشاب حسين الصادق لانتقادات واسعة جدا بسبب ظهوره في حفله الاخير وهو (محاطا) بعدد كبير من البودي قارد ذلك الظهور الذي يبدو انه لم يعجب الكثيرين ودفعهم للتساؤل حول السبب الذي جعل الفنان،الشاب يستعين بهذا العدد الكبير من الحراس بينما دافع عدد من معجبي حسين عن فنانهم المفضل مؤكدين ان البودي قارد خاص بالشركة المنظمة للحفل.

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