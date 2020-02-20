الدولار يتعافى والحذر يسود عمليات البيع والشراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً في سوق العملات الأجنبية مساء الاربعاء وصباح الخميس بعد هبوط أثار دهشة التجار خلال اليومين الماضيين. وتم تداول الدولار في السوداء بواقع (103،5) بدلاً عن (103) وسط ترقب وحذر كبيرين من التجار خشية الخسائر. وتم تداول الريال السعودي بواقع (27.40) جنيهاً والدرهم الاماراتي (28.50) جنيهاً واليورو (111) جنيه والجنيه الاسترليني (132) جنيهاً والدينار الكويتي (242) جنيه والجنيه المصري (6.50) جنيه والريال العماني (200.00) جنيه والدينار البحريني (191) جنيه والدينار الليبي (43) جنيه والريال القطري (27.80) جنيه. المادة السابقة رئيس وزراء إثيوبيا يكشف عن “سلاح جديد” لمواجهة الأعداء المقالة القادمة بالصورة..الفنان حسين الصادق في (فتيل )

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