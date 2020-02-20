الدوري الممتاز : قمّة واعدة في الأبيض مساء اليوم

الخليج 365 :

تتجه الأنظار شاخصة في السادسة من مساء اليوم”الخميس” صوب ملعب”ِشيكان” الذي سيحتضن لقاءً حامي الوطيس يجمع بين هلال الأبيض ونظيره الأهلي شندي.

هلال الأبيض يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية جديدة لمواصلة زحفه نحو المقدّمة بعدما قفز إلى المركز الخامس برصيد”32″.

وسيعمل الفريق الشهير بـ”التبلدي” إلى استغلال سقوط منافسه الأمل عطبرة لتحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة الـ”35″ للتواجد في المركز الثالث.

وأكمل ممثل الأبيض الاستعداد على أكمل ما يكون، وجهّز مدربه المغربي خالد هيدان التوليفة التي سيلعب بها.

أمّا الطرف الآخر، الأهلي شندي فيخوض اللقاء وهو في وضعٍ معنوي إيجابي بعد حصده لست نقاط من جولتين على التوالي.

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والفريق الملقّب بـ”الآرسنال”، استطاع أنّ يفوز على المريخ الخرطوم بهدفٍ دون مقابل، ثم انتصر على مريخ الفاشر بذات النتيجة ليتقدّم خطواتٍ إلى الأمام ويصل إلى المركز الثامن بعددٍ من النقاط”29″.

وفي جولة أخرى، يستضيف الشرطة القضارف المنتشي بفوزه الأخير على الأمل عطبرة، نظيره الأهلي مروي في مباراة لا خيار فيها سوى النقاط.

الشرطة القضارف، يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد”16″ نقطة، وسيتوجّب عليه مواصلة رحلة الانتصارات إذا ما أراد الابتعاد عن دائرة الخطر.

وسيخوض ممثل القضارف اللقاء وسط معنويات كبيرة بقيادة مدربهم صبري عبد الله الذي يعوّل على نجومه في نيل نتيجة إيجابية تدعم موقفهم.

وفي المقابل، يتطّلع أهلي مروي الحائز على نقاطٍ عديدة في الجولات الماضية إلى الوصول إلى الرقم”29″ وتأمين موقفه أكثر في المنافسة.

ويتواجد الفريق الملقّب بـ”ملوك الشمال” في الترتيب التاسع، ويهدف إلى تجاوز مركزه والمزاحمة بقوةٍ على بطاقة التمثيل الخارجي.