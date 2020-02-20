زوجة جمال سالم” تحرمه من”تدريبات الهلال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أرجع الأوغندي جمال سالم، حارس المرمى المحترف بصفوف الهلال، غيابه عن تدريبات الفريق مطلع الأسبوع لأسبابٍ خاصة بأسرته الصغيرة،وبحسب صحيفة ريمونتادا” السودانية الصادرة اليوم”الخميس”، فإنّ المحترف الأوغندي كشف خلال اجتماعٍ مع إدارة الكرة بالنادي، أنّه انشغل بداية الأسبوع بإجراءات تسفير زوجته إلى موطنههما”يوغندا”،وشدّد على أنّه لاعب محترف، ولن يتمرّد على الهلال.

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