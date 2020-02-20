مندوب تركيا بالأمم المتحدة: سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، على العملية التي تقوم بها القوات التركية في مدينة إدلب السورية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية قال المندوب التركي بالأمم المتحدة: “سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب، ولن نسحب جنودنا من نقاط المراقبة”.

وأصاف فريدون سينيرلي أوغلو أن “من يجب عليه الانسحاب لغاية نهاية فبراير/ شباط الجاري هو النظام السوري”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، مؤكداً بالقول “ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة”.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها، الأربعاء أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة.

وأكد الرئيس التركي بالقول: “عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان المحافظة مهما كلف ذلك”.

وتابع “نخوض نضالاً ملحميًا في سوريا، وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط لأمن حدودنا فحسب، بل أيضًا لأجل أن ينام 83 مليونا من مواطنينا بسلام في منازلهم”.