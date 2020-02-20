مصدر حكومي مصري يكشف سبب تأجيل توقيع اتفاق “سد النهضة” النهائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقل موقع مصري عن مصدر حكومي، مشارك في مفاوضات سد النهضة، سبب تأجيل توقيع اتفاق نهائي بين الدول الثلاث برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وأعلن السودان تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة، مؤكدا عدم التنازل عن جزء من حصته من مياه النيل لمصر، كما أنه لا يوجد أي طلب مصري في هذا السياق.

وقال المصدر الحكومي لموقع “مصراوي” اليوم الأربعاء: “ناقشنا بنودا كثيرة، هناك بنود تم الاتفاق عليها فنيا مع الاختلاف في الصياغات. الولايات المتحدة والبنك الدولي قالا إنهما سيقومان بصياغة الاتفاقية من وجهة نظرهما ثم يرسلانها للدول الثلاث”.

وأضاف المصدر “إذا كان هناك تغييرات طفيفة أو تعديلات بسيطة سيتم توقيع الاتفاق، أما إذا كان هناك اعتراض من إحدى الدول فلن توقع، ليكون هناك مسار جديد بشأن صياغة الاتفاقية من وجهة نظر أمريكا والبنك الدولي”.

يذكر أنه قبل أيام اختتمت مفاوضات سد النهضة، التي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى يومين.

وحضر المفاوضات وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وممثلي البنك الدولي.