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مُفاوضات مع شركة طيران أوروبية لنقل الطلاب السودانيين من الصين

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 20-فبراير-2020

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مُفاوضات مع شركة طيران أوروبية لنقل الطلاب السودانيين من الصين

 

كَشَفَت معلومات عن اتّصالات مُكثّفة تبذلها الجهات المعنية “وزارة الخارجية والطيران المدني” بشأن إجلاء الطلاب السودانيين من مدينة “ووهان” الصينية الموبوءة بفيروس “كورونا”.

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وأشارت المصادر إلى أنّ التفاوُض قطع شوطاً كبيراً مع شركات طيران إحدى الدول الأوروبية بعد أن تعثّرت مع شركات عربية، وذكرت أنّ العقوبات المفروضة على السودان ووضعه على لائحة الإرهاب أعاق التحويلات المالية للشركات، وأنّ جُهُوداً كبيرة بُذلت لمُعالجة الموقف.

 

وبحسب صحيفة الصيحة، نوّهت إلى شبه اتّفاقٍ بشأن حجز طاقم الملاحة الجوية المُصاحب للطائرة خلال فترة حضانة المرض ببلدهم، وقالت المصادر إنّ الطائرة ستنطلق من إحدى الدول الآسيوية، ويستبعد سفر بعض الكوادر الطبية السودانية لمُرافقة الرحلة، ويتوقّع أن تكتمل الترتيبات قريباً.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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