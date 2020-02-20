النيابة تتّجه لوضع علي الحاج والسنوسي تحت الإقامة الجبرية

التاريخ: 20-فبراير-2020
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كشفت مصادر عليمة، عن مُشاورات بين لجنة التحقيق في بلاغ انقلاب 1989م والنائب العام، بشأن الترتيب لوضع الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس الشورى إبراهيم السنوسي تحت الإقامة الجبرية.
وجرت اجتماعات مُكثّفة للجنة مع النائب العام لدراسة وضع القياديين بالشعبي تحت الإقامة الجبرية، وإخراجهما من سجن كوبر بسبب الظروف المرضية التي تستدعي المُتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، وذكرت أنّ الاجتماعات لم تسفر عن التّوصُّل لقرار بشأن دراسة الوضع مع السُّلطات الأمنية حتى يتم الإعلان عن ذلك بصورة رسمية، وتتم مُخاطبة إدارة سجن كوبر.
وكشفت المصادر، عن تدهُور الوضع الصحي للحاج الذي يعاني أمراض القلب، والسنوسي الذي يُخضع لعملية جراحية في البروستاتا بمستشفى رويال كير.
وبحسب صحيفة الصيحة ، اعتقلت قُوة من المباحث، الحاج والسنوسي، على خلفية بلاغات تتعلّق بإعلان الحرب ومُشاركتهما في الانقلاب العسكري على السلطة عام 1989م.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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