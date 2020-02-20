بسبب (البودي قارد).. حسين الصادق في (فتيل)

تعرض الفنان الشاب حسين الصادق أمس الأول لانتقادات واسعة جداً بسبب ظهوره في حفله الأخير وهو محاطاً بعدد كبير من “البودي قارد”.

ذلك الظهور الذي يبدو أنه لم يعجب الكثيرين ودفعهم للتساؤل حول سبب لجؤ الفنان الشاب للاستعانة بهذا العدد الكبير من الحراس.

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بينما دافع عدد من معجبي حسين بحسب صحيفة السوداني، عن فنانهم المفضل مؤكدين أن “البودي قارد” خاص بالشركة المنظمة للحفل ولا علاقة لحسين بهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)