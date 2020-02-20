اختفاء طه سليمان يثير التساؤلات..!

أثار غياب الفنان الشاب طه سليمان عن المشهد الفني خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات، فالفنان الشاب المثير للجدل لم يعتاد على الغياب لفترات طويلة عن جمهوره.

بالمقابل، كشفت مصادر مقربة من طه بحسب صحيفة السوداني، إنه يجهز لمفاجأة داوية من شأنها أن تثير جدلاً غير مسبوق خلال موسم رمضان المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)