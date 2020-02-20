(لايفات) هدي عربي أعلى مشاهدةً

حُظيت (اللايفات) التي تقوم بتصويرها الفنانة هدى عربي بعدد هائل من المتابعة والمشاهدة. وقد بلغ آخر لايف لهدى عربي ما يقارب الخمسة آلاف تعليق، ذلك اللايف الذي ظهرت خلاله بحسب صحيفة السوداني، وهي تدندن داخل سيارتها بأغنية مع الفنان الشاب قرقوري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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