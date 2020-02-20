حجز (37) موتر وتوقيف (125) سيارة مخالفة

Advertisements

حجزت فرعية مباحث مايو الشاحنات “37” موتر و”4″ ركشات وعربتين ضبطوا اثناء استغلالهم للشارع العام بدون لوجات، تم تسليمها لشرطة المرور للحجز والترخيص، ياتي ذلك في اطارا العمل المنعي للجريمة.

ونفذت الحملة بواسطة الفرعية على لمواتر والمركبات التي بدون لوحات، وتمكنت الفرعية بحسب صحيفة السوداني الدولية من استرداد موتر هوندا مسروق بقيمته “100.000” جنيه، اثناء مطاردة متهم بمنطقة مايو انقولا مدون في مواجهته بلاغ بالسرقة بقسم شرطة اليرموك، وفي سياق منفصل وفي اطار العمل المنعي عبر الارتكازات بشرطة محلية الخرطوم تم القبض على”12″ متهم تحت المادة “78” ق.ج. وازالة تطليل “125” عربة مظللة مخالفة للقانون، كما تم ضبط “8” عربات تحت المادة “100” إجراءات فضلا عن ضبط “2” ركشة وضبط موترين بدون لوحات والقبض على عدد متهم تحت المادة “26” أسلحة القبض على عدد منهم تحت المادة 174 ق.ج والقبض على “2” متهم بالسرقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)