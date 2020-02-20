قام جمهور الموسيقار الكبير محمد الأمين بالاحتفال بعيد ميلاده الثمانين أمس الأول، خلال حفله الجماهيري بالمسرح القومي ضمن ليالي البروف. وصعدت إحدى الأسر للمسرح وهي تحمل تورتة الاحتفال بالمناسبة، وقد كانت لتلك اللفتة بحسب صحيفة السوداني، الأثر الإيجابي في دواخل الموسيقار والذي شكر الجميع على تلك المشاعر النبيلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يحتفل بعيد ميلاد (الباشكاتب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.