القبض على متهمين بسرقة مسدس وبطاقة عسكرية

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة تمكنت شرطة قسم توتي من القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مسدس وجهاز موبايل وبطاقة عسكرية من احد المواطنين. Advertisements حيث افاد الشاكي بان مجهولاً قد تمكن من كسر زجاج عربته حوالي الساعة السابعة صباحاً وتمكن من سرقة مسدس استار عيار “9*19” بلون اسود بجانب تلفون ربيكا وبطاقة عسكرية ومفتاح العربة، ووفقاً لصحيفة السوداني الدولية، تم تكوين فريق من مباحث القسم وبعد الرصد والمتابعة تم القبض على المتهمين وتم ضبط المسدس بحوزة المتهم الثاني، والتلفون بحوزة المتهم الثالث، تم وضع المضبوطات كمعروضات وتكملة الاجراءات الجنائية في البلاغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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