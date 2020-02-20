مصرع مواطن طعناً بـ (زجاجة)

التاريخ: 20-فبراير-2020
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لقى رجل مصرعه طعناً بـ “زجاجة” داخل ميدان الفروسية بالسوق الشعبي الخرطوم، والقت شرطة قسم النزهة القبض على المتهم الذي اقر بارتكاب الجريمة ذلك بعد ان افاد الشاكي بانه وجد جثة بميدان الفروسية بالسوق الشعبي وتم التعرف على المجني عليه وبالبحث والتقصي تم القبض على المتهم وضبط اداة الجريمة “قطعة زجاجة مشروب غازي مكسور”.
وبالتحري اقر المتهم بحسب صحيفة السوداني الدولية، بالاتهام المنسوب اليه تم فتح بلاغ تحت المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد توطئة لتقديمه للعدالة. وتم نقل المجني عليه بموجب اورنيك “8” جنائي للمستشفى وجاء قرار الطبيب يوضح آثار طعنة بآلة حادة بالصدر من جهة اليسار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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