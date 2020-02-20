القبض على نشال متلبساً

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة Advertisements ضبطت مباحث رئاسة شرطة المحلية، احد معتادي النشل بالاسواق متلبسا بنشل جهاز موبايل هوواي بقيمة “17.000” من شابة وذلك بسوق ليبيا بام درمان. دون في مواجهته بلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، تحت المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة بقسم شرطة سوق ليبيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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