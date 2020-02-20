اتفاق لتوفير بدائل للزئبق في التعدين

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 33 مشاهدة وقعت شركة “سودامين” وشركة (wHp) الصينية أمس “الأربعاء” اتفاقاً لتوفير بدائل للزئيق، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الانتقالية وسياساتها لمنع استخدام الزئبق في التعدين بحلول 2020م وفقاً لمعاهدة (مينا ماتا) الدولية. Advertisements وقال مدير شركة “سودامين” مكي عمر صالح بحسب صحيفة السوداني، إن لديهم شراكات ذكية لتوفير البدائل الآمنة لاستخدام الزئبق في التعدين التقليدي، مشدداً على أن الاتفاق هو البداية الحقيقية لوداع الزئبق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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