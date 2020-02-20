الشعبي وحزب الأمة الاصلاح والتنمية يناقشان الراهن السياسي

التاريخ: 20-فبراير-2020
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التقي وفد من حزب الامة الاصلاح والتنمية برئاسة رئيس الحزب ابراهيم آدم ابراهيم بالمركز العام للمؤتمر الشعبي بالسيد الامين العام للشعبي بالإنابة دكتور بشير ادم رحمة بحضورعدد من اعضاء الامانة العامة للحزبين. وتناول الطرفان عدداً من القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك على راسها السلام والراهن السياسي والأزمة الاقتصادية.
واتفقا بحسب صحيفة السوداني الدولية، على مواصلة العمل المشترك من اجل الوصول الى توافق وطني عريض بين المكونات السياسية للبلاد، وقد تم تكوين لجان للعمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اطار التنسيق المشترك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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