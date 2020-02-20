جمال الوالي يقاضي زهير السراج

شرع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة صحيفة السوداني جمال الوالي، في تحريك إجراءات قانونية ضد الكاتب زهير السراج بتهمة الكذب الضار، بعد إفادات أدلى بها السراج لبرنامج تلفزيوني زعم فيها أن جمال الوالي كان ضابطاً في جهاز الأمن ومديراً لمكتب الراحل حسن الترابي، كما اتهم الوالي بأنه سرب معلومات لـ”البشير” بعد المفاصلة.

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ونفى الوالي بحسب صحيفة السوداني، بشدة هذه الاتهامات، وأكد أنه لا علاقة له بجهاز الأمن أو مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي لا من قريب أو بعيد، كما أنه لم يتقلد أي منصب حكومي أو حزبي طيلة فترة حكم الإنقاذ، وتابع وعلى السراج أن يثبت غير ذلك في المحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)