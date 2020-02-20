التاريخ: 20-فبراير-2020
5 مشاهدة
شرع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة صحيفة السوداني جمال الوالي، في تحريك إجراءات قانونية ضد الكاتب زهير السراج بتهمة الكذب الضار، بعد إفادات أدلى بها السراج لبرنامج تلفزيوني زعم فيها أن جمال الوالي كان ضابطاً في جهاز الأمن ومديراً لمكتب الراحل حسن الترابي، كما اتهم الوالي بأنه سرب معلومات لـ”البشير” بعد المفاصلة.
ونفى الوالي بحسب صحيفة السوداني، بشدة هذه الاتهامات، وأكد أنه لا علاقة له بجهاز الأمن أو مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي لا من قريب أو بعيد، كما أنه لم يتقلد أي منصب حكومي أو حزبي طيلة فترة حكم الإنقاذ، وتابع وعلى السراج أن يثبت غير ذلك في المحكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الوالي يقاضي زهير السراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.