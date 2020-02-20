أسرة اللواء صديق سيد أحمد تطالب في وقفة احتجاجية أمام القصر والنيابة باطلاق سراحه

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements نفذت أسرة اللواء “م” صديق سيد احمد، وقفة احتجاجية امام القصر الرئاسي والنيابة العامة بالخرطوم للمطالبة باطلاق سراحه. وقالت انعام علي زوجة اللواء صديق سيد احمد_ ضابط بالاستخبارات العسكرية السودانية- بحسب صحيفة السوداني الدولية، قالت انهم سلموا مذكرتين لمجلس السيادة والنيابة العامة للمطالبة باطلاق سراح صديق المحتجز منذ التاسع من أغسطس الماضي، وأشارت انها لم توجه إليه اي اتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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