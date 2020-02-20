فيصل: إعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة كشف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عن إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بشقيها “السيادي ومجلس الوزراء” عقب التوقيع النهائي على اتفاقية السلام في جوبا. Advertisements وانتقد فيصل في حديث بثه التلفزيون القومي بحسب صحيفة السوداني، انتشار المعلومات السالبة والمضللة في أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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