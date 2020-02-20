أسر سودانية تطالب باجلاء أبنائها من ووهان الصينية

التاريخ: 20-فبراير-2020
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نفذت العشرات الأسر السودانية، ثالث وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، هي للمطالبة بإجلاء من مدينة “ووهان” الصينية.
ورفعوا لافتات تطالب الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة بإدراك المعاناة الإنسانية التي يمر بها ما يقارب نحو 160 من الطلاب السودانيين، بعضهم مع أسرهم، في المدينة الصينية الموبوءة بفيروس كورونا القاتل.
وقال الطيب حسين، والد الطالب أحمد، الموجود في مدينة ووهان الصينية أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، بحسب صحيفة السوداني الدولية، قال:”جئنا للقصر الرئاسي لنطالب الحكومة بإجلاء أبنائنا من مدينة ووهان الصينية وتابع: “هذه الأسر فقيرة لا تملك ثمن استئجار طائرة لإجلائهم، نحن رفعنا مذكرة لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان للتدخل.
وأشار الى أنه تواصل مع ابنه الذي يدرس الدكتوراة في هندسة البترول، واشتكى له من نقص المواد الغذائية وعدم السماح لهم بالخروج من غرفهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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