بروفسير يوسف مختار مديراً مكلفا لجامعة افريقيا العالمية

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements أصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور إنتصار الزين صغيرون، قراراً بتعيين البروفيسور يوسف مختار الأمين ، مديراً مكلفاً لجامعة أفريقيا العالمية ، خلفاً للبروفيسور كمال محمد عبيد. وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية، كان عبيد دَفَعَ بإستقالته إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في يناير الماضي، إثر تأجيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنعقاد مجلس أمناء الجامعة بتَوجيهٍ من المجلس السيادي الإنتقالي. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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