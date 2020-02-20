(الإنتربول) يعمم نشرة حمراء للدول للقبض على “قوش”

التاريخ: 20-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة علمت مصادر، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) عممت نشرة حمراء على دول العالم للقبض على مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح “قوش”. Advertisements وتأتي خطوة (الإنتربول) تحسباً لهروب قوش من مقر إقامته بدولة مصر والتي أبلغته السلطات السودانية بتواجده فيها. وكانت نيابة الثراء الحرام بحسب صحيفة السوداني، قد خاطبت (الإنتربول) لاسترداد قوش للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده تحت مواد الثراء الحرام والمشبوه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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