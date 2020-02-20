فرانسيس دينق يوفي(بطلب) من بكري حسن صالح إبان تقلده نائباً لرئيس الجمهورية، ويزوره مع “البشير” في السجن

زار المفكّر والقيادي البارز بدولة جنوب السودان فرانسيس دينق “سجن كوبر”، والتقى بالرئيس السابق عمر البشير والنائب الأوّل الأسبق بكري حسن صالح بالسجن السبت الماضي.

وتمت مقابلة فرانسيس دينق بالبشير وبكري عند الساعة التاسعة من صباح السبت الماضي بسجن كوبر، حيث أمضى فرانسيس نصف ساعة مع كلٍ واحد منهما.

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وتمّت المقابلة بناءَ على طلبٍ تقدّم به فرانسيس لرئيس مجلس السيادة الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الذي سمح له بالأمر.

ووصف البشير فرانسيس بالرجل الوفي وأنّ أخلاقه هي أخلاف أبناء السلاطين، وتبادل البشير وفرانسيس القفشات والضحكات أثناء اللقاء.

وكان سبب المقابلة أنّ فرانسيس دينق وخلال العام 1990 وكان وقتها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنازحين قد طلب من البشير في ذلك الوقت مقابلة الصادق المهدي الموجود في المعتقل حيث سمح له البشير بالمقابلة وطلب من بكري حسن صالح مرافقة فرانسيس إلى السجن لمقابلة المهدي.

وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية، ووفق المعلومات فإنّه وعند عودة فرانسيس دينق وبكري من مقابلة المهدي مازح بكري فرانسيس قائلا” زيارتك للمهدي استثمار لأنو نحن لما يسجنونا دايرنكم تجونا”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)