التاريخ: 20-فبراير-2020
7 مشاهدة
أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم ”7″ متهمين ينتمون لخلية جماعة الإخوان المصرية الإرهابية، التي تمّ ضبطها وهي تقوم بتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة بأحد منازل شرق النيل مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر إنّ تحقيقات مكثّفة قادتها الشرطة مع أفراد الخلية أشارت إلى أنّ عناصر الخلية بدأوا التسلل إلى البلاد تهريباً بجوازت سورية مزوّرة منذ عامي 2014، و2015.
وأشاروا إلى أنّهم ظلوا ملاحقين داخلياً من قبل النظام المصري عقب فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013م.
وكشفت المصادر عن أنّ المتهمين ظلوا يتنقلون بين الأحياء السكنية يستأجرون الشقق والمنازل لإدارة نشاطهم بحيث يمكثون نحو”3″ أو”4″ أشهر ومن ثم يغادرون إلى موقع آخر، حتى لا يرتاب السكان في أمرهم كما حدث في ”شرق النيل”.
وأشارت التحقيقات بحسب صحيفة السوداني، إلى أنّ تنقلهم بين ”8″ إلى ”9″ منازل، منذ دخولهم البلاد. ولفتت إلى أنّهم دقيقون في تعاملاتهم إذ يقومون بشراء مواد تصنيع المتفجرات واحتياجاتهم من أماكن بعيدة عن مكان سكنهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف معلومات جديدة بشأن خلية شرق النيل الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.