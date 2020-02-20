توقف الباخرة التركية عن إمداد بورتسودان بالكهرباء

أوقفت الباخرة التركية التي تمد مدينة بورتسودان بالكهرباء، إمدادها بسبب تراكم المديونيات وعدم الالتزام بالسداد.

وأوضح مدير الباخرة م. حامد التركمان، أنه تم الاتفاق على توفير كهرباء بنسبة (90%) للولاية، وتم توقيع العقد مع الشركة السودانية للتوليد الحراري في 10 أبريل 2018م، لكن عدم الالتزام بالسداد جعل المديونيات تصل (30) مليون دولار حالياً.

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وكان قد تم الاتفاق عقب تراكم الديون منتصف العام الماضي ووصولها (25) مليون دولار، أن تتم برمجة السداد بواقع (5) ملايين دولار في نوفمبر الماضي و(8) ملايين في ديسمبر، وتم سداد الـ(5) ملايين، ولم تلتزم المالية بسداد الـ(8) ملايين دولار ولا برمجة بقية المبلغ في موازنة 2020م كما وعدت، حتى بلغت المديونية مجدداً (30) مليون دولار جراء التراكم.

وأوضح التركمان بحسب صحيفة الصيحة، أن الباخرة أوقفت إمداد التيار وهي تعمل بنسبة (30%) لترتيبات فنية خاصة بالباخرة. وقد شهدت المدينة انقطاعات متواصلة في الكهرباء جراء خروج الباخرة من الخدمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)