بالصوة..وزيرة التجارة الهولندية تتجول ب” دراجة هوائية” في شوارع الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لفتت وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية السيدة ” سيغريد كاخ”، التي تزور الخرطوم حالياً، لفتت الأنظار باستقلالها “دراجة هوائية” تجولت بها بشارع النيل، عقب لقائها رئيس الوزراء السوداني

د. عبدالله حمدوك، ظهر اليوم الأربعاء، بحسب مانقلت “السوداني الإلكترونية”.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الوزيرة بدهشة وإعجاب، وهي تستقل دراجة هوائية بشوارع الخرطوم، بذات الزيّ الذي التقت به حمدوك.

وكان “حمدوك”، قد استقبل اليوم بمكتبه، الوزيرة الهولندية، مؤكداً حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا.