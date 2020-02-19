لفتت وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية السيدة ” سيغريد كاخ”، التي تزور الخرطوم حالياً، لفتت الأنظار باستغلالها “دراجة هوائية” تجولت بها بشارع النيل، عقب لقائها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، ظهر اليوم الأربعاء، بحسب مانقلت “السوداني الإلكترونية”. Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل صور الوزيرة بدهشة وإعجاب، وهي تستقل دراجة هوائية بشوارع الخرطوم، بذات الزيّ الذي التقت به حمدوك. وكان “حمدوك”، قد استقبل اليوم بمكتبه، الوزيرة الهولندية، مؤكداً حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التجارة الهولندية تتجول ب” دراجة هوائية” في شوارع الخرطوم بعد لقاء “حمدوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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