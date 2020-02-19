تشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 33 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير الدفاع اليوم قراراً بتشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني وذلك على النحو التالي:- ١. السيد/ فريق أول ركن طيار أحمد علي الفكي (رئيساً) 2. السيد/ الأمين العام لوزارة الدفاع (عضواً) 3. السيد/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (عضواً) Advertisements 4. السيد/ قائد القوات الجوية (عضواً) 5. السيد/ المدير العام لسلطة الطيران المدني (عضواً و مقررا) 6. السيد / حسن محمد حسن اللبيب ( عضواً ) 7. السيد/ ممثل العاملين بسلطة الطيران المدني ( عضوا) ووجه القرار بحسب سونا وزارتي الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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