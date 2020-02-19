تنظيم “أرحل” يرشح عوض شبو لرئاسة الهلال

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة أعلن تنظيم “أرحل”، عن ترشيحه القطب الرياضي، عوض شبو، لرئاسة نادي الهلال في الجمعية العمومية المقبلة. Advertisements واستنكر التنظيم، في بيان له، بحسب صحيفة مصادر ما وصفه بـ(الوضع المائل) بنادي الهلال جراء سياسة رئيس المجلس أشرف الكاردينال، وقال إن الأوضاع الحالية ستقود النادي نحو الهاوية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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