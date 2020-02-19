تفجر الأوضاع بالمريخ واستقالة أعضاء

تفجرت الأوضاع بنادي المريخ، بحسب صحيفة مصادر في أعقاب تقدم عدد من الأعضاء باستقالاتهم، اليوم “الأربعاء”، بسبب نشوب خلافات داخل المجلس.

وتقدم كل من محمد موسي الكندو، وهيثم الرشيد والمهندس علي أسد، وخالد أحمد المصطفى، باستقالاتهم وتسليمها إلى المدير التنفيذي المكلف مصطفى توفيق، وأكدوا أنهم سيُسلموها إلى اتحاد الكرة يوم غدٍ “الخميس”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )