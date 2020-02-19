شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اختار “حواتة” دولة الأمارات العربية المتحدة مذيعة قناة الهلال الفضائية سهام عمر، لتقديم حفل الذكرى السابعة الذي تستضيفه صالة النادي السوداني بابو ظبي يوم غد الخميس. ويشارك في إحياء الحفل الفنانين مشعل الجيلي، وعصمت بكري، وسيتم خلال الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة تكريم والدة الفنان الراحل “الحوت” محمود عبد العزيز، الحاجة فايزة محمد الطاهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهام عمر تقدم حفل (عالم الحواتة) بأبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.