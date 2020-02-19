شركة السكر السودانية: ألفا جنيه السعر الجديد لجوال السكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مدير عام شركة السكر السودانية د. أحمد عبيد أحمد، أنه تم تحديد تسعيرة السكر للموسم الحالي بمبلغ (2) ألف جنيه للجوال.

وأوضح أن الإنتاج المتوقع لموسم 2019- 2020م (160) ألف طن.

وكشف عبيد طبقا لوكالة السودان للأنباء، عن التعدي على محصول قصب السكر بمشروع سكر سنار من قبل المواشي، مما جعل المشروع يفقد أكثر من (7) آلاف فدان قصب من جملة المساحة الكلية المعدة للحصاد والبالغة (20) ألف فدان.

وأشار إلى أن الشركة اتجهت لاستجلاب قوة أمنية لحماية ما تبقى من محصول القصب.

ونوه لتوجيه وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إسراع شركات السكر في إستيراد سكر مكرر لتغطية فجوة استهلاك البلاد والبالغة مليون طن خلال العام.

ونبه إلى إمكانية مصانع حلفا، سنار وعسلاية لتكرار السكر الخام المستورد من الخارج خلال زمن توقف المصانع عن طحن القصب.

وأشار لدراسة وضعت بواسطة وزارة الصناعة والتجارة والشركة وبنك السودان، وبموجبها يتم استيراد سكر مكرر لسد الفجوة، وتوقع انتاج (500) ألف طن من السكر هذا الموسم.

وأكد عبيد أهمية توفير الجازولين ومدخلات الزراعة والورش والمصانع في الوقت المناسب لتفادى الأعطال والتوقف بمصانع الشركة لانسياب عمليات الإنتاج بالصورة المطلوبة.

وذكر أن المعوقات التي تواجه عمليات الإنتاج أيضا عزوف الأيدي العاملة نتيجة لتدني الأجور مقارنة مع أعمال أخرى.

وأعلن أن المساحات المعدة من قصب السكر الحصاد هذا الموسم بجميع مشروعات الشركة تبلغ (80) ألف فدان، يبلغ فيها متوسط انتاج الفدان من القصب (30) ألف طن.

وذكر أن الإنتاج الحالي بمصانع السكر يبلغ (77) ألف طن، ويتوقع أن ينتهي الموسم بنهاية مايو المقبل.