مُباراة واحدة في الممتاز اليوم

الخليج 365 : تتواصل مباريات الدوري الممتاز في أسبوعه الرابع في الجولة الثانية منه بمباراة واحدة ستجمع الأهلي العطبراوي برصيد (10) نقاط في مؤخرة الترتيب وهلال الأبيض برصيد (32) نقطة الساعي للمنافسة على المراكز المُتقدِّمة تمهيداً للمنافسة على المشاركة الأفريقية، وقد أكمل الجهاز الفني للفريقين التجهيزات كافة لكسب نقاط المواجهة التي تعني لهما الكثير.

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