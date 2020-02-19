عودة جماهير الهلال سلاح ذو حدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد المباراة القادمة التي ستجمع الهلال والأمل العطبراوي، عودة جماهير الهلال بعد انتهاء العقوبة المُوقّعة عليها من قبل الاتحاد العام لكرة القدم والتي قضت بحرمانها من متابعة مباريات الفريق الثلاث الماضية بسبب الأحداث الأخيرة التي صاحبتها، وتبدو عودة الجماهير في المباراة القادمة لمشاهدة المباريات سلاحاً ذا حدين، يتمثل في تعطشها لمتابعة الفريق، وبين مُطالبتها برحيل رئيس النادي أشرف سيد أحمد (الكاردينال) من رئاسة الهلال، خاصةً وأن الاعتصام الجماهيري المطالب بذهاب المجلس دخل يومه العاشر، مُجدِّداً المطالبة بالرحيل ولا شئ غيره حتى ينصلح حال الفريق على المستويين الإداري والفني معاً.

هذا وتترقّب الجماهير الهلالية مباراة الفريق المُقبلة بشغفٍ شديدٍ لتُتابع اللاعبين من داخل أرضية ملعب (الجوهرة الزرقاء) والتي غابت عنها ثلاث مباريات على التوالي، كما ينتظر لاعبي الفريق مُعانقة جماهيرهم الوفية وهم من على أرضية الملعب، للاستماع إلى نغمات التشجيع والمُساندة التي ظلّت تقلِّل كثيراً من الضغط عليهم أثناء المباريات في أحلك لحظاتها، الشئ الذي سيجعل اللاعبين عرضة لسلاح ذي حدين كما ذكر، ليصبح السلاح ثلاثي الأبعاد، في انتظار مَا سَتسفر عنه المُباراة الأولى بعد قرار الاتحاد العام لكرة القدم، ومُواصلة الاعتصام المُطالب برحيل رئيس مجلس الإدارة (الكاردينال)، وربما يفلح دخول الجماهير إلى مُدرّجات إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) لامتصاص حدة واحتقان الجماهير وغضبها على مجلس الإدارة، وربما اضطرت الجماهير الهلالية المُعتصمة الآن في النادي وحول الإستاد إلى العودة عقب الخروج بنتيجة إيجابية ترضي الطموحات وتُلبِّي الرغبات في اتجاه الهلال لكسب لقب الدوري الممتاز في المرحلة الحالية، لتظهر ان مُصالحة الجماهير لمجلس الإدارة مُرتبطة بتحقيق الانتصارات والفوز والظهور الطيب في البطولة وعدم التفريط في النقاط خلال المباريات المقبلة بالدوري الممتاز وما تبقى من أسابيع فيه، إلى جانب السير على ذات الطريق في بطولة كأس السودان القومي التي سيشارك فيها الفريق في مرحلتها القادمة