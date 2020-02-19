تراجع طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال متعاملون بالنقد الأجنبي لـ (السوداني) أمس، إن هناك تراجعاً طفيفاً حدث في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، وسط توقعات باستمرار التراجع بسبب ضعف الطلب.

وقال تاجر عملة بالسوق العربي لـ(السوداني) إن ضعف حجم العرض انعكس إيجاباً على تراجع أسعار العملات، مبيناً أن سعر شراء الدولار (103) جنيهات والبيع (105) جنيهات ، فيما تراجع سعر الريال السعودي نحو (27,500) جنيه للشراء أما سعر البيع (27,700) جنيه.

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