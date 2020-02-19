جرام الذهب يحافظ على الارتفاع باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حافظت أسعار الذهب على ارتفاعها، بواقع (4.500) جنيه لجرام الخام، بينما بلغ تراوح جرام الذهب المشغول(5.500- 5.300 ) جنيه ، وقال الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال في حديثه أمس لـ( السوداني) إن ارتفاع جرام الذهب ما يزال مستمراً منذ الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أوقية البورصة لنحو(1,590) بدلاً عن (1,540) أوقية، موضحاً أن هناك ضعفاً في حجم المشتريات للذهب المشغول بمحلات العرض مع وفرة الخام ، مشيراً إلى أن الشعبة حالياً في انتظار حصائل الصادر، داعياً لتنفيذ الرقابة والقوانين الرادعة للمتلاعبين سواء كان في الذهب أو سعر الصرف.