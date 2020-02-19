شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف تاجر خضر أبكر حمزة، بالسوق العربي الخرطوم، عن ارتفاع غير مسبوقة في أسعار البامية، وعزا الزيادة لقرب انتهاء موسم الشتاء، وقال في حديثه أمس لـ(السوداني) إن سعر الكيلو يبلغ (150) جنيهاً، وأضاف : سجلت بعض الأصناف ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع سعر الترحيل بنسبة (100%)، حيث قفز سعر كيلو الطماطم لـ(40) جنيهاً والفلفلية (100) جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في زيادة غير مسبوق كيلو البامية يرتفع إلى (150) جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.