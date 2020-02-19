تحذير من “انفلات ” أسعار السلع والخدمات

الخليج 365 :

حذر جهاز حماية المستهلك، من ارتفاع الأسعار و”انفلات” في سوق الخدمات والسلع ، واصفا لها بالسياسة( الكارثية) التي فرضها النظام البائد، ومساعدة الأجهزة الحكومية في إضعاف المستهلك.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك د. نصرالدين شلقامي، في منبر (سونا) أمس، على حجم فساد و تلوث في كل جوانب الحياة التي خلفها عهد الإنقاذ ، مؤكداً إجازة قانون حماية المستهلك خلال العام 2019 م، بعد صراع دام أكثر من 10 سنوات مع النظام المباد، وقال إن قانون حماية المستهلك سحب من منضدة البرلمان ، لأكثر من مرة لتعارضه مع مصالح الكثيرين والنافذين من النظام السابق، وأضاف: إنشاء هذا الجهاز يمكننا من أن نتخطى كل العقبات السابقة، وشكا من كثرة التقاطعات مع الجهات ذات الصلة، بما أثر على حقوق حماية المستهلك.

وأعلن مدير التجارة الداخلية بالصناعة والتجارة، مبارك محجوب،عن وجود 53 جهازاً رقابياً بالدولة، وقال إنها لم تقدم شيئاً للشعب السوداني سوى أخذ الجبايات.

وشدد على أهمية ضبط الأسواق، مؤكداً الغياب التام لوزارة التجارة بالأسواق في النظام البائد، وطالب بوجود آلية لضبط ورقابة الأسعار بالأسواق، وشكا من وجود قوانين مختلفة في قطاع التجارة. وأشار لأهمية إلزام التجار بوضع ديباجة لأي سلعة وسعرها.