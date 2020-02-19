السلطات تقرر إطلاق سراح إبراهيم السنوسي

قررت الأجهزة المختصة، إطلاق سراح رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، المعتقل منذ أكثر من شهرين، على خلفية قضية تقويض النظام الدستوري بانقلاب 1989م.

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وبحسب معلومات صحيفة (مصادر)، فإن السلطات سمحت للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج بالعلاج في ألمانيا خلال الأيام المقبلة.

وكانت السلطات القانونية، قد أفرجت عن وزير الصحة الأسبق بروفيسور مأمون حميدة، مساء أمس “الثلاثاء”، بعد قضاء أكثر من (10) أشهر في سجن كوبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)