البرهان” يصدر قراراً بترقية “كباشي” وقيادات آخرين في الجيش السوداني

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 39 مشاهدة Advertisements رئيس المجلس السيادي – القائد العام للقوات المسلحة بحسب الموقع الألكترونى لصحيفة السودانى يصدر قراراً بترقية عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس ومدير عام جهاز المخابرات العامة إلى رتبة الفريق أول ، وعضو المجلس السيادي اللواء إبراهيم جابر إلي رتبة الفريق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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