الهلال يتدريب بقيادة النقر ويدخل معسكرًا مقفولاً

يواصل فريق الكرة بنادي الهلال الخرطوم التحضيرات الجادة لمبارياته المقبلة في بطولة الدوري الممتاز بقيادة مدربه الوطني الفاتح النقر.

ويعمل النقر بحسب صحيفة السودانى على تجهيز فريقه بأفضل ما يكون تأهبًا لجولة الأمل عطبرة المقرّر لها السبت القادم ضمن المرحلة الرابعة من القسم الثاني للممتاز.

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وكان الأزرق قد خاض مراناً بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”، عمل فيه الفاتح النقر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في جولة الأهلي عطبرة.

ويغيب عن تدريبات الفريق الأزرق ثمانية لاعبين بسبب وجودهم مع المنتخب الوطني الذي يتأهب لملاقاة غانا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقرّرة بالكاميرون في 2020م.

وينتظر أنّ يكون قد دخل الهلال معسكرًا مغلقاً استعدادًا لجولة السبت أمام الأمل عطبرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)